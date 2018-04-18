Нургалиев обратил внимание на рекламные баннеры в Петрозаводске

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев оценил билборды карельского предпринимателя.

"Сегодняшняя экономика Карелии... во многом себя исчерпала. И то, что нам оставили старшие поколения, мы на этом, по сути дела, сегодня латаем дырки. Хороший у вас лозунг в городе висит: "Экономику в России поднимут не люди в костюмах", - сказал Рашид Нургалиев на совещаниипо развитию моногородов.

Нургалиев обратил внимание на рекламную кампанию со слоганом "Эту страну изменят люди не в костюмах", которую запустил в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев. В ней приняли участие известные в Карелии люди: журналист Наталья Ермолина, фотограф Алексей Гайдин, спортсменка Наталья Дьячкова, ресторатор Сергей Ли, общественница Анастасия Неровная и другие.

По его словам, властям и инвесторам необходимо искать преимущества и реализовывать те проекты, которые будут востребованы, перспективны, будут иметь рынок сбыта.

"За последние годы нормальных проектов, за которые бы вцепились мы, Внешэкономбанк, Фонд моногородов мы не видели. И от этого было большое разочарование", - сказал Рашид Нургалиев.