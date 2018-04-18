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Новости. Общество
10:24, 18 Апреля 2018

Нургалиев обратил внимание на рекламные баннеры в Петрозаводске

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев оценил билборды карельского предпринимателя.

"Сегодняшняя экономика Карелии... во многом себя исчерпала. И то, что нам оставили старшие поколения, мы на этом, по сути дела, сегодня латаем дырки. Хороший у вас лозунг в городе висит: "Экономику в России поднимут не люди в костюмах", - сказал Рашид Нургалиев на совещаниипо развитию моногородов. 

Нургалиев обратил внимание на  рекламную кампанию со слоганом "Эту страну изменят люди не в костюмах", которую запустил в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев. В ней приняли участие известные в Карелии люди: журналист Наталья Ермолина, фотограф Алексей Гайдин, спортсменка Наталья Дьячкова, ресторатор Сергей Ли, общественница Анастасия Неровная и другие.

По его словам, властям и инвесторам необходимо искать преимущества и реализовывать те проекты, которые будут востребованы, перспективны, будут иметь рынок сбыта.

"За последние годы нормальных проектов, за которые бы вцепились мы, Внешэкономбанк, Фонд моногородов мы не видели. И от этого было большое разочарование", - сказал Рашид Нургалиев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-04-18 10:53:06
Конечно, Нургалиев самый трезвомыслящий в Комиссии к 100 лет Карелии. Но не он решает. Поэтому единый выход - требовать, подчеркиваю требовать, от Гаранта Конституции, строго соблюдать Конституцию России и Карелии. И конечно, все преступники должны быть наказаны по закону (многих за решетку). Просто как жизнь.
однозначно
2018-04-18 10:43:52
Бабы с пакетами, фотографы, спортсменишки, общественные деятели и прочие хипстеры эту страну точно не изменят.
sherhan2
2018-04-18 10:38:57
А зачем тогда приехал,человек в костюме?
Гость
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