Рашид Нургалиев проверил строительство туробъектов в Беломорском районе

Во время рабочей поездки по северным районам республики 2 июля заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев побывал на стройплощадке павильона над группой петроглифов "Бесовы следки" в Беломорском районе, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Руководитель одной из рабочих групп по подготовке к 100-летию образования Карелии Рашид Нургалиев проверил ход строительства павильона и обсудил план работы по установке защитных экранов вдоль дороги Пушной – Беломорск. Отдельное внимание было уделено возведению моста через протоку Кислый Пудас к туристско-рекреационному комплексу "Залавруга".

Несмотря на сложный рельеф и погодные условия, строители защитного павильона обещают закончить бетонирование и возвести здание "под крышу" в ближайшее время. Как отметил Рашид Нургалиев, необходимо сохранить петроглифы, которые, возможно, в скором времени станут объектами культурного наследия ЮНЕСКО, и при этом не причинить урон телу насыпной плотины у Беломорской ГЭС, вреда уникальной карельской природе.





Для повышения туристической привлекательности объекта планируется установить защитные экраны вдоль дороги от д. Выгостров в сторону Беломорска. По словам представителей строительной организации, для подготовки всех комплектующих изделий потребуется 21 день. Таким образом, работы должны начаться в начале августа.



Место строительства подвесного пешеходного моста к туристско-рекреационному комплексу "Залавруга" оценили специалисты из Санкт-Петербурга. Первоочередными задачами здесь являются межевание участка, проведение экспертизы и дальнейшее обустройство зоны под туристические объекты.





"Мы обсудили технические вопросы, связанные с расположением этих трех объектов. Ставим цель провести основные работы в этом году", – сказал Рашид Нургалиев.



Напомним, что группа петроглифов "Бесовы следки" была открыта в 1926 году. Она насчитывает 470 наскальных рисунков и является объектом культурного наследия федерального значения. Строительство защитного павильона ведется ООО "Еврогруп" при координации рабочей группы № 5 госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики. Проект финансируется за счет внебюджетных источников.