Обокрашую «Пятёрочку» петрозаводчанку объявили в розыск

Полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов из сетевого магазина в столице Карелии.
Жительница Петрозаводска, подозреваемая в краже продуктов питания из магазина «Пятёрочка» в Октябрьском районе, объявлена в розыск. Сейчас её личность устанавливается, сообщили в МВД по Карелии.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина, придя в супермаркет, наполнила корзину продовольствием и направилась к выходу. Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, часть товаров горожанка оплатила на кассе, а оставшуюся половину пронесла в сумке без оплаты.
— Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить их в полицию по телефону: 89114138329, — отметили в полиции.
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее правоохранители объявили в розыск ещё одну петрозаводчанку, которая также подозревается в краже продуктов питания из сетевого магазина в Первомайском районе.