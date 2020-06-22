Расходы на чиновников в Карелии сократятся из-за последствий эпидемии

Правительство Карелии подготовило изменения в бюджете республики, согласно которым будут сокращены расходы на содержание органов государственной власти.

Это следует из проекта изменений в законе о бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, который правительство внесло в парламент.

"Сокращены расходы на содержание органов государственной власти и государственных учреждений Республики Карелия, в том числе связанные с командировками и оплатой проезда к месту отдыха", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На чем еще будут экономить и на какую сумму, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".