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Расходы на чиновников в Карелии сократятся из-за последствий эпидемии

Новости. Общество
12:02, 23 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Правительство Карелии подготовило изменения в бюджете республики, согласно которым будут сокращены расходы на содержание органов государственной власти.

Это следует из проекта изменений в законе о бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, который правительство внесло в парламент.

"Сокращены расходы на содержание органов государственной власти и государственных учреждений Республики Карелия, в том числе связанные с командировками и оплатой проезда к месту отдыха", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На чем еще будут экономить и на какую сумму, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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