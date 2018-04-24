Расходы на охрану окружающей среды в Карелии снизились в 2017 году

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Текущие эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды в Карелии в 2017 году сократились на 2,5% по сравнению с 2016 годом.
Больше всего сократились текущие затраты на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – снижение на 74% по сравнению с 2016 годом, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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