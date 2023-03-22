Расходы на погребение в Петрозаводске не увеличатся после ликвидации «Мемориала», считают в мэрии

Власти Петрозаводска рассказали, почему МУП «Мемориал» в этом году попал под ликвидацию.

Муниципальное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела «Мемориал» станет третьим МУПом Петрозаводска, который попадает под ликвидацию после вступления в силу федерального закона, касающегося защиты конкуренции. Согласно правовому акту, муниципальные предприятия, находящиеся в условиях конкуренции, подлежат ликвидированию или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. Так, в 2019 году в столице Карелии было закрыто Дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ), а в 2020 году - предприятие банно-прачечных услуг. Такая же участь ждет еще 5 муниципальных предприятий. По каждому из них администрация города запросила позицию ФАС и ждет ответа. По поводу «Мемориала» в ведомстве мэрии сообщили о том, Федеральным законом №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не предусмотрена конкретная организационно-правовая форма организации для выполнения функций специализированной службы по вопросам похоронного дела. Сохранение МУПов возможно на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера только если они обеспечивают жизнедеятельность населения. Но поскольку «Мемориал» не относится к ним, то не попадает под исключение, поэтому было принято решение о его ликвидации. Об этом в минувшую среду, 22 марта, сообщила начальник управления экономики и финансов ЖКХ Елена Орехова на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию в Петросовете.

«В настоящее время основным видом деятельности МУПа является оказание полного комплекса услуг по проведению ритуала захоронения, а также предоставления гарантированного перечня услуг в соответствии с федеральным законом. Функции предприятия планируется передать МУ „ЖКХ“ с наделением данного учреждения статусом специализированной службы и внесением изменения в устав. Передача функций „ЖКХ“ гарантирует прозрачность деятельности по оказанию данных услуг, направление доходов в бюджет в полном объеме на содержание муниципального учреждения (в отличие от МУПа, когда 70% прибыли, при ее наличии, перечисляется в бюджет раз в год)», - отметила Елена Орехова.

По словам начальника управления экономики и финансов ЖКХ, после принятия решения о ликвидации «Мемориала» 5 его сотрудников будут переведены в МУ „ЖКХ“, 4 «смотрителя кладбища» - в МКУ «Ритуал», а оставшимся трем специалистам из административно-управленческого персонала предложат свободные вакантные места в других муниципальных предприятиях и учреждениях.

Отвечая на вопрос депутатов, почему администрация приняла решение ликвидировать предприятие, а не пойти по пути реорганизации, Елена Орехова отметила, что все дело в экономии средств.

«У нас был опыт, когда ДЭУ присоединился к Автоспецтрансу. Определенные выплаты легли на плечи Автоспецтранса. При реорганизации «Мемориала» также возникнет дополнительная финансовая нагрузка на бюджет города. Около 3 млн рублей потребуется на обязательные выплаты, установленные трудовым законодательством. В случае ликвидации предприятие самостоятельно осуществляет все необходимые выплаты за счет собственных средств», - сказала начальник управления экономики и финансов.

Ответили в мэрии депутатам и на главный вопрос: какие последствия возникнут после ликвидации «Мемориала» для горожан, увеличатся ли расходы на погребение.

«Существует гарантированный государством перечень услуг. В него входят оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище; погребение. Он был и остается бесплатным. Так что все услуги, установленные Законом о погребении, будут по-прежнему предоставляться гражданам на безвозмездной основе, но уже муниципальным учреждением», - отметила Елена Орехова.

Большинством голосов члены комиссии поддержали решение мэрии. Ранее вопрос одобрили на комиссиях по транспортному обслуживанию, по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Вопрос о ликвидации МУП «Мемориал» будет вынесен на очередную сессию Петрозаводского городского Совета, которая состоится 31 марта.