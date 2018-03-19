Расходы на расселение аварийного жилья увеличили в Карелии

Дополнительные поступления в бюджет Карелии в 2018 году позволят полностью завершить расселение жилья, признанного аварийным до 2012 года.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет Карелии на 2018 год, поступившему в парламент республики.

Проект закона предусматривает увеличение безвозмездных поступлений из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 790,4 млн рублей. Кроме того, учтены остатки целевых средств Фонда, сложившиеся на 1 января 2018 года.

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