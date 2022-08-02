Раскаяние не спасло от суда жительницу Карелии, обокравшую мать

В Сегеже местные правоохранители закончили расследование уголовного дела о краже с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

Следователи Сегежи окончили расследование уголовного дела по статье «кража», возбужденного по заявлению 57-летней местной жительницы.

Сегежанка обратилась в полицию, обнаружив СМС-уведомление о том, что с ее счета кто-то списал более 4 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую — 29-летнюю дочь заявительницы, безработную. Как оказалось, женщины не поддерживают связь. При этом обвиняемая имела доступ к накоплениям матери, которыми и решила воспользоваться. Она рассказала, что с помощью СМС перевела деньги на счет знакомой, а затем обналичила и потратила.

Фигурантка раскаялась в содеянном и возместила матери причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело передано в суд.