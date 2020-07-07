Раскаты грома и дожди надвигаются на Карелию

О погоде на 8 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачная с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь.



Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +20.



В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь. Утром и днем в большинстве районов – сильные дожди. На востоке республики возможны грозы.



Ветер юго-западный, западный умеренный, днем при грозе – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +22 градусов.