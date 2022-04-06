Раскладушка и проигрыватель винила стали добычей вора в Карелии

В Беломорском районе сотрудники полиции установили подозреваемых в квартирных кражах.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 50-летнего жителя одного из поселков: в его квартиру проникли неизвестные и похитили имущество. Об этом сообщает МВД.

Дом, в котором ранее проживал мужчина, был недавно расселён. Он переехал по новому адресу, но часть вещей забрать не успел. За время его отсутствия из жилища пропали раскладушка, телевизор, проигрыватель виниловых пластинок, печные варочные поверхности и дверцы, два колосника, чугунные задвижки.

Вскоре с аналогичным заявлением в полицию обратилась и 67-летняя жительница того же аварийного дома: кто-то взломал замок на входной двери и похитил электропроводку.

Полицейские установили, что к преступлениям причастны двое местных жителей 44 и 50 лет. Подозреваемые дали признательные показания. Они знали, что жильцы уже покинули аварийный дом, и решили посмотреть, что после них осталось. Похищенное имущество они сбыли, а вырученные деньги потратили на алкоголь.

В настоящее время устанавливается полная сумма ущерба, после чего будет принято процессуальное решение, рассказали в полиции.

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