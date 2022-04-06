Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
Сегодня 00:01

Раскладушка и проигрыватель винила стали добычей вора в Карелии

Новости. Криминал
12:38, 09 Апреля 2022
фото: © bloknottambov.ru

Новости партнеров

В Беломорском районе сотрудники полиции установили подозреваемых в квартирных кражах.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 50-летнего жителя одного из поселков: в его квартиру проникли неизвестные и похитили имущество. Об этом сообщает МВД.

Дом, в котором ранее проживал мужчина, был недавно расселён. Он переехал по новому адресу, но часть вещей забрать не успел. За время его отсутствия из жилища пропали раскладушка, телевизор, проигрыватель виниловых пластинок, печные варочные поверхности и дверцы, два колосника, чугунные задвижки. 

Вскоре с аналогичным заявлением в полицию обратилась и 67-летняя жительница того же аварийного дома: кто-то взломал замок на входной двери и похитил электропроводку.

Полицейские установили, что к преступлениям причастны двое местных жителей 44 и 50 лет. Подозреваемые дали признательные показания. Они знали, что жильцы уже покинули аварийный дом, и решили посмотреть, что после них осталось. Похищенное имущество они сбыли, а вырученные деньги потратили на алкоголь.

В настоящее время устанавливается полная сумма ущерба, после чего будет принято процессуальное решение, рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что пассажир воспользовался сном соседа по купе и вышел на станции в Карелии с дорогим телефоном.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2022, 00:10
Huawei отказалась продавать свои телефоны в России
03.04.2022, 14:25
Миллиардер из Санкт-Петербурга начал строительство причального комплекса на берегу Ладожского озера в Карелии
05.04.2022, 19:06
Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
03.04.2022, 22:30
В Россию идет новая волна коронавируса - 25 млн жителей Шанхая уже отправлены на карантин
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом

Чтиво

05.04.2022 17:04
Без политики
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
Как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время, — советы детского и семейного психолога из Карелии.
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 15:22
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.