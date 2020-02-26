Раскопки на площади Кирова в Петрозаводске продолжатся после Дня Карелии

Археологические изыскания на месте планируемой часовни Фаддея Петрозаводского продолжатся после Дня республики.

Как рассказал "Республике" протоиерей Вадим (Антипин), проект здания будущей часовни основан на историческом ее облике, который восстанавливали по архивным документам. В него включили фрагменты фундамента исторической постройки: их планируют музеифицировать, чтобы любой желающий, войдя в часовню, мог прикоснуться к истории города.

"Сама идея восстановления часовни святого Фаддея Петрозаводского – это восстановление исторической справедливости: на площади Кирова когда-то стоял центральный храм Карелии и еще два собора, потом их разрушили, — сказал отец Вадим. — Такое количество престолов, которые были уничтожены, — это с духовной точки зрения неправильно. И часовня Фаддея Петрозаводского станет неким символом восстановления духовности нашего города".

По данным издания, после празднования столетия Карелии в Петрозаводске продолжатся археологические изыскания на площади Кирова. Как только они закончатся, в проект внесут все необходимые уточнения, можно будет приступать непосредственно к строительным работам. Возможно они начнутся уже весной 2021 года.

Напомним, раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов. Позже они были приостановлены.

Ранее священник Константин Савандер выложил на YouTube видео "Сон отца Константина", в котором сыграл главную роль. По сюжету ролика, священник дремлет в машине, и ему снится сон о восстановлении на главной площади карельской столицы – площади Кирова – часовни Фаддея Петрозаводского.