Раскрой себя в танце: школа хореографии «FlashBaza» открывает студию в «Тетрисе»

18 августа в Петрозаводске состоится открытие студии танцев «FlashBaza».

Уже совсем скоро, 18 августа, на 6 этаже торгового центра «Тетрис» на улице Маршала Мерецкова, 11 состоится открытие студии танцев «FlashBaza», где каждый сможет окунуться в мир пластики и свободы самовыражения. Здесь так же, как и в филиале на Древлянке, будут обучать сразу нескольким танцевальным техникам.

Основную часть занятий продолжат проводить в группах, однако если у кого-либо из учеников возникнет желание освоить понравившееся направление в индивидуальном порядке, руководство школы готово пойти навстречу и составить расписание с учётом запросов отдельного клиента.

«Столица на Онего» пообщалась с основательницей студии Дарьей Миролюбовой и узнала, какие направления у школы в приоритете и на какие возрастные категории они рассчитаны. Хореограф рассказала о достижениях преподавательского коллектива и о том, чем студия отличается от остальных танцевальных пространств города.

Полное интервью читайте по ссылке.