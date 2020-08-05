Раскрученные блогеры не приедут в Карелию: пресс-тур отменен

Руководство Информационного туристского центра республики сообщило, что пиар-акция с привлечением в регион раскрученных блогеров отменена.

Информационный туристский центр республики расторг контракт с компанией "Калева тур", которая выиграла аукцион и должна была организовывать пиар-мероприятие в регионе. Об этом "Вестям Карелии" сообщили руководители Информационного туристского центра.

"Контракт расторгнут был по соглашению сторон еще двадцатого числа", - сказал директор центра Алексей Тигушкин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".