Раскрыты подробности смерти водителя погрузчика предприятия

Госинспекция труда Карелии завершила расследование гибели 51-летнего водителя погрузчика из ООО «Торговый дом «Олонецкий».

Работодателя умершего водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали за несоблюдение условий труда на производстве, где тот погиб.

В ходе проверки госинспекции обнаружилось, что работника не обеспечивали спецодеждой и обувью. Работодатель не провёл обязательное обучение по охране труда, в компании отсутствовали локальные акты по безопасности (инструкции, регламенты).

Выяснилось в то же время, что причины смерти 51-летнего водителя ООО «Торговый дом «Олонецкий» всё же были естественными, работодатель не имел к несчастному случаю никакого отношения. 27 мая мужчина находился в бытовом помещении склада, внезапно почувствовал себя плохо и скончался.