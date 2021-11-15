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Раскрыта схема легализации доходов от наркоторговли через банки в Петрозаводске

Новости. Криминал
15:42, 30 Ноября 2021
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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УФСБ России по Республике Карелия возбудило уголовные дела против жителя Петрозаводска, подозреваемого в участии в легализации доходов от наркоторговли через системы дистанционного банковского обслуживания.

По версии следствия, подозреваемый оформил на свое имя банковские счета, получил банковские карты и доступ к системам дистанционного банковского обслуживания с паролями и логинами. Кроме того, он приобрел и оформил на свое имя SIM-карты с номерами телефонов.

Эти ресурсы подозреваемый передал торговцу наркотиками, который воспользовался ими, чтобы легализовать доходы от наркоторговли в размере более 500 тысяч рублей. Владелец банковских счетов получал за это ежемесячное денежное вознаграждение.

Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям УК РФ, в том числе, по статье 174.1 — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

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Комментарии

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кир
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