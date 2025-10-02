Раскрыта тайна двух «небоскребов» в Онежском озере

Найден ответ на вопрос, что на самом деле видел житель Заонежья на горизонте.
2 октября два странных объекта запечатлел наш читатель в Онежском озере и прислал нам фотографии. «Столица на Онего» обратилась к читателям, чтобы они помогли разобраться, что же на фото. Нам самим было безумно интересно.
Снимки, который сделал Сергей Шихуцкий около Гарницкого маяка, стали самым настоящим хитом прошлой недели. После нашей публикации они разлетелись по карельским соцсетям. Общими усилиями найден почти стопроцентный ответ.
Изначально версий было немало. Сначала все писали про мираж, созданный из несуществующих объектов. Многие комментаторы говорили о сложном оптическом явлении фата-моргана, когда отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Но что же тогда они искажали? Ответ на этот вопрос также был найден благодаря читателям.
С очень большим процентом вероятности на фото изображены секции плавдока, которые буксир тянет в сторону Медвежьегорска. Ниже снимок, который сделан в июле также в Онего. На этом фото объект видно ближе и тут явно нет никакого искажения.
Если же отдаляться от объекта, то и появляется тот самый эффект фата-моргана — секции плавдока превращаются в мистические небоскребы, башни-близнецы, нефтяные вышки и прочую ерунду.
Кстати, с версией о плавдоках, которые на расстоянии кажутся оптической иллюзией, согласен и сам автор фото Сергей Шихуцкий.
