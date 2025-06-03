Раскрыто дело священника, зарезанного 700 лет назад

В Кембриджском университете раскрыли нападение на священника в Средние века.

Сотрудники Института криминологии Кембриджского университета раскрыли смертельное нападение на священнослужителя, случившееся в Англии 700 лет назад. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Popular Science.

Инцидент случился в мае 1337 года - четверо мужчин напали на священника Джона Форда в центре Лондона, перерезали ему горло и вонзили нож в живот. Священник погиб.

Спустя 700 лет ученые нашли вероятного виновника преступления - аристократку Элу Фицпейн, главу лондонского преступного синдиката и бывшей любовнице Форда.

Женщина ранее была обвинена архиепископом Кентерберийским в сексуальных отношениях с холостыми и женатыми мужчинами, в том числе рыцарями и священнослужителями. Ее приговорили к позорному шествию босиком по Солсберийскому собору с двухкилограммовой свечой в руках.

Женщина отказалась это делать, и ее отлучили от церкви. Фицпейн была уверена, что архиепископа проинформировал именно Форд, который тоже состоял в интимной связи с аристократкой, но не понес никакого наказания.

После инцидента трое свидетелей заявили, что на священника напали родный брат Фицпейн и двое слуг ее семьи. Однако к суду аристократов не привлекли, только в 1342 году одного слугу Фицпейнов отправили в тюрьму. Ученые отметили, что подобное уклонение от ответственности было типично для того времени.