Раскрыто наполнение школьных наборов для первоклассников Карелии

Подарочные наборы с канцелярией обновили с учетом пожеланий родителей будущих школьников.
Почти 6,5 тысяч первоклассников Карелии 1 сентября получат школьные наборы с канцелярскими принадлежностями.
В этом году наборы значительно улучшили. Дети получат яркие коробки с удобной пластиковой ручкой и открыткой от главы Карелии. По сравнению с прошлым годом, в наборе появились новые предметы: светоотражающий брелок, блокнот и три кисти для рисования вместо одной.
Также в комплект вошли деревянная линейка с овальным краем, более плотные обложки, простые карандаши с ярким рисунком и пластилин 12 цветов вместо 10. Производители сделали коробки легче, заменив некоторые пластиковые предметы на экологичные деревянные.
Напомним, наборы карельским школьникам дарят четвертый год подряд — с 2022 года. Их вручают по инициативе главы республики. Ранее Артур Парфенчиков опубликовал видео, в котором показал наполнение обновленных наборов.