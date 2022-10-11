Раскрыто убийство мужчины, обнаруженного в квартире в райцентре Карелии

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в зверском избиении мужчины, тело которого было обнаружено в июле в одной из квартир города Кондопога.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в июле 2022 года в квартире произошел конфликт между двумя мужчинами. Потерпевший был избит и через некоторое время скончался. По заключению эксперта смерть наступила в результате травмы головы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».