Раскрыты детали новых санкций ЕС против России

Евросоюз введет новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе, которые коснутся определенных лиц.

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на собственные источники, передает "Газета.ру".

"Евросоюз предварительно согласился на введение против России санкций из-за нападения на украинские военные корабли в регионе Азовского моря", — добавил источник.

Также, по данным источника, наказание в виде санкций понесут восемь человек, "вовлеченных в агрессию против Украины".

Отмечается, что детали санкций будут разработаны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за Керчи.