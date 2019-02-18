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Новости. Общество
21:05, 18 Февраля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Раскрыты детали новых санкций ЕС против России

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Евросоюз введет новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе, которые коснутся определенных лиц.

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на собственные источники, передает "Газета.ру".

"Евросоюз предварительно согласился на введение против России санкций из-за нападения на украинские военные корабли в регионе Азовского моря", — добавил источник.

Также, по данным источника, наказание в виде санкций понесут восемь человек, "вовлеченных в агрессию против Украины".

Отмечается, что детали санкций будут разработаны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за Керчи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-02-18 21:25:52
Президент сказал, что санкции идут стране на пользу! А президент никогда не врет своему народу. Так что "улыбаемся и машем"(с).
Гость
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