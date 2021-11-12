Суд Петрозаводска отправил в колонию телефонных мошенниц, обзвонивших всю страну

Две мошенницы, признанные виновными в хищении денег пенсионеров, на суде в Петрозаводске получили реальные сроки лишения свободы — на их счету сотни обманутых во многих регионах России.

Подробности этого уголовного дела рассказала «Столице на Онего» помощник прокурора Петрозаводска Мария Савченко, которая выступала в качестве гособвинителя на судебном процессе над одной из мошенниц.

«Установлено, что подсудимая, вместе со своей 34-летней подельницей и землячкой, ранее проживавшие в Москве, с января 2018 до февраля 2019 года совершили так называемые дистанционные преступления в отношении 16 жителей Петрозаводска преклонного возраста. Из них 14 случаев мошенничества и 2 — покушения на него», — сообщила помощник прокурора.

Из материалов дела и судебного приговора следует, что осенью 2018 года в органы внутренних дел карельской столицы стали обращаться пенсионеры с заявлениями о хищении денег с их банковских счетов. Они рассказали, что на их домашние телефоны звонили незнакомые женщины, представлявшиеся сотрудницами службы пенсионного обеспечения. Мошенницы говорили, что в рамках пенсионной реформы гражданам преклонного возраста выплачиваются денежные компенсация и получить ее можно через банкомат. Злоумышленницы диктовали пенсионерам, какие операции они должны совершить с помощью терминала. Как только потерпевшие направляли свои накопления злоумышленницам, телефонная связь с ними прерывалась. По словам пострадавших, они потеряли деньги в размере от 15 до 100 тысяч рублей.

В своей «работе» мошенницы пользовались телефонным справочником, размещенном в интернете. Они звонили пожилым людям только в будни, когда их близкие обычно находились на работе и пенсионерам не с кем было посоветоваться. Одну из потерпевших не спасло даже то, что ее сын — прокурорский работник.

Карельским оперативникам удалось выяснить, что все эти переговоры совершаются из Москвы. Как сообщалось ранее, сотрудники уголовного розыска и ОМОНа МВД по Карелии выехали в столицу и задержали гражданок Узбекистана Лолу и Тамару. В ходе следствия выяснилось, что подобной преступной деятельностью они занимались длительное время, и их жертвами стали жители различных регионов России, включая Карелию.

В 2022 году министр внутренних дел республики Дмитрий Сергеев говорил, что следствию известно о причастности задержанных к 219 эпизодам преступной деятельности, совершенной в отношении жителей многих регионов России.

Как установил суд, одна из подсудимых получила от потерпевших более 600 тыс. рублей, а вторая — более 700 тыс. При обыске у женщин изъяли всего около 100 тыс. рублей. Остальные деньги, по их словам, они потратили на аренду квартиры в Москве и другие личные нужды.

Подсудимая Тамара признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому судья Наталья Федичева назначила ей наказание в виде 4,5 года колонии общего режима. Ее подельница Лола получила 7 лет. Приговоры вступили в законную силу, и они начали отбывать наказание в ИК № 1 Вологды.

Лола, надеясь на смягчение приговора, попросила своего адвоката подать кассационную жалобу. Об этом сообщил «Столице на Онего» защитник злоумышленницы Владимир Козодаев. По его словам, он направил жалобу своей доверительницы в Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге.