Виновную в жестоком убийстве в Карелии принудительно увезли на лечение в Матросы

«Столице на Онего» выяснила новые подробности резонансного убийства в Беломорске, которое произошло 23 июня.

Как нам стало известно, женщина, которая ранее напала на свою старшую собутыльницу с ножом, была психически нездоровой и глухонемой. Более того, она успела отбыть срок за убийство, совершенное в 2010 году. Спустя время ее признали невменяемой. Погибшая от рук глухонемой, также как и нападавшая, имела диагноз и была психически нездорова.

По данным наших источников, после совершенного 23 июня преступления 42-летняя женщина не стала вызывать полицию и врачей. Она прибрала помещение и решила закопать нож в лесу. Холодное оружие она завернула в пакет и вышла из дома. По пути она встретила знакомого и дала понять, что подруга ее мертва, а тело лежит у нее дома. Так правоохранители узнали о произошедшем.

Из-за своего диагноза вместе СИЗО женщину увезли на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Матросы.

Напомним, 23 июня 53-летняя жертва и 42-летняя обвиняемая выпивали вместе. У женщин завязался конфликт, несмотря на очевидные трудности ведения диалога. В ходе ссоры глухонемая оппонентка решила ударить в шею ножом гостью. Женщина скончалась на месте.