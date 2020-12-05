Раскрыты возможные опасности при подключении услуги автоплатежа с банковской карты

Услуга по подключению автоплатежа, автоматического списания средств с банковской карты в определенное время, может быть опасной.

Об этом рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина

"Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно и долг копился все это время", — отметила эксперт.

Также, подключив услугу, можно забыть про какие-то подключенные автоплатежи. Например, в случае потери сим-карты или прекращения пользования каким-либо сервисом, предупредила Насибулина. Она напомнила, что со всеми подключенными автоплатежами можно ознакомиться в своем мобильном банке. Эксперт добавила, что важно не путать эту услугу с подписками, оформленными на ту же карту, но на внешнем ресурсе, например, в магазине приложений.

"Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, сам себе выдав подтверждение через перехваченный код в СМС", — заверила Насибулина.

Эксперт призвала пользователей быть внимательным при подключении услуги, контролировать все свои списания и помнить, за что и где они платят. Также не стоит отключать информационные СМС от банка, при подозрительных списаниях нужно проверять детализацию и смотреть подключенные шаблоны автоплатежей. В дополнение стоит установить антивирусную программу и регулярно проводить сканирования.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян полностью перешла на безналичные расчеты. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что около 85 процентов клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары, а 64 миллиона клиентов пользуются мобильным приложением.