Раскрываемость преступлений в Карелии выше средней по России

Количество раскрытых преступлений в Карелии в 2022 году составило 59,7%.

Это выше среднего показателя по России (54,8%).

Такие данные приведены в отчете МВД РФ о состоянии преступности в стране.

Лучше, чем в большинстве регионов России, в Карелии раскрывают, в том числе, особо тяжкие и коррупционные преступления. В Карелии их доля составила, соответственно, 65,9% и 99%, а в целом по стране — 56,1% и 98%.