Расписание Дня города и республики опубликовали в администрации Петрозаводска

Власти города рассказали, на кого можно будет посмотреть и кого послушать на разных площадках.

Расписание мероприятий празднования Дня города и республики, которое пройдет в Петрозаводске в субботу 28 июня, разместили в администрации карельской столицы.

Начнется праздник с возложения цветов и венков к памятным местам. На площади Кирова выступят более двух тысяч хористов в сопровождении оркестра, детских коллективов и эстрадных исполнителей, а с 12.00 до 16.00 пройдет семейный праздник культуры и спорта.

Образцы военной техники и передвижные выставки можно будет увидеть с 14.20 до 19.00 на железнодорожном вокзале. С 19 на Онего начнется парад яхт, а в квартале исторической застройки развлекательную программу с 12.00 до 15.00 представит музей-заповедник «Кижи».

На Онежской набережной у кузницы будет организован фестиваль народных ремесел «Поляна мастеров», около скульптуры «Рыбаки» – фестиваль «День молодежи в Республике Карелия», возле скульптуры «Волна» – гастрономический фестиваль «Карельская трапеза».

На сцене в створе проспекта Ленина выступят творческие коллективы Карелии, а закроют вечер приглашенные артисты – группа «Кватро», Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, а также группа «Дрозды».

В администрации отдельно отметили наличие бесплатных туалетов - вдоль Левашовского бульвара, у скульптуры «Рыбаки», перед тренажерами и на площади Кирова, а также в районе пересечения проспектов Карла Маркса и Набережного, около тренажеров и вблизи скульптуры «Рождение Петрозаводска».

С актуальной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.