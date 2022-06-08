Расписание движения маршруток изменилось в Петрозаводске

В столице Карелии произошли изменения в расписании движения маршрутных автобусов.

В Петрозаводске временно изменились шесть автобусных маршрутов. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Так, в Петрозаводске изменились маршруты автобусов № 3, 21 и 22. Изменения связаны с работами на коммунальных сетях на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской. Они продлятся до 14 июня. Общественный транспорт не будет ходить по улице Гоголя: его путь будет пролегать по проспекту Ленина через железнодорожный вокзал.

С субботы в связи с реконструкцией Лососинского шоссе изменятся маршруты автобусов № 12, 17 и 19. Общественный транспорт будет миновать Ярославскую улицу и Скандинавский проезд и следовать по Оборонной улице.

Подробно изменения в расписании описаны в паблике мэрии Петрозаводска.