Расписание электрички в Карелии изменится

Расписание поменяют из-за работ по глубокой очистке щебня.

В Минтрансе рассказали, что движение пригородного поезда в Карелии изменится из-за работ по очистке щебня.

- По информации АО «СЗППК», в связи с проведением работ по глубокой очистке щебня на втором пути станции Кемь сообщаем об изменении расписания пригородного поезда № 6631 Кемь – Медвежья Гора,- подчеркнули в Минтрансе.

Изменения вступают в силу:

- 17 августа 2025 г.

- 24 августа 2025 г.

Отправление со станции Кемь в 16 ч. 32 мин., Мягрека — 16 ч. 51 мин. - 16 ч. 52 мин., б/п 813 км — 17 ч. 05 мин. - 17 ч. 06 мин., Шуерецкая — 17 ч. 10 мин. - 17 ч. 11 мин., б/п 791 км — 17 ч. 32 мин. - 17 ч. 33 мин., Беломорск — 17 ч. 44 мин. - 18 ч. 03 мин., Горелмост — 18 ч. 12 мин. - 18 ч. 18 мин., Уда — 18 ч. 24 мин. - 18 ч. 30 мин., Сосновец — 18 ч. 38 мин. - 18 ч. 48 мин., Летний — 19 ч. 04 мин. - 19 ч. 05 мин., Тунгуда — 19 ч. 15 мин. - 19 ч. 16 мин., Идель — 19 ч. 28 мин. - 19 ч. 43 мин. Далее действующее расписание.