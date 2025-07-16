Расписание «метеоров» из Петрозаводска в Кижи изменится

С 20 августа «метеоры» между Петрозаводском и островом Кижи будут курсировать по новому расписанию.

Изменения связаны с тем, что дни становятся короче — нужно обеспечить безопасность перевозок. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

С 20 по 31 августа судно будет отбывать из Петрозаводска в 17:00. В 18:15 оно сделает остановку в деревне Лонгасы (Сенная Губа), а на остров Кижи прибудет в 18:45.

Обратно «метеор» отправится с Кижей в 19:00, в Лонгасы придет в 19:15, а в Петрозаводск вернется в 20:45. Посадка на судно начинается за полчаса до отправления.