Расписание пригородных автобусов из Петрозаводска изменится

Время отправления перенесли на чуть более ранее.

С 22 декабря 2025 года в расписание пригородных рейсов автовокзала Петрозаводска вносятся изменения. Как сообщил «Карелавтротранс», часть рейсов будет выполнена по ускоренному графику:

№ 129 — Отправление из Лучевого 1 переносится с 17:00 на 17:15;

№ 130 — Отправление из ММС переносится с 10:35 на 10:30;

№ 128 — Отправление Кончезеро переносится с 19:45 на 19:35, отправление из ММС переносится с 20:35 на 20:25;

№ 138 — Отправление из ММС переносится с 12:50 на 12:45, с 17:20 на 17:15, с 21:20 на 21:10;

№ 112 — Отправление из Верховье переносится с 16:05 на 16:00, аэропорт с 16:30 на 16:20, гарн.Бесовец с 16:15 на 16:05;

№ 117Б — Отправление из гарн.Бесовец с 08:10 на 08:00, с 13:15 на 13:10, Аэропорт с 12:40 на 12:35, Виданы с 07:45 на 07:40 и с 12:55 на 12:50;

№ 118 — Отправление из Падозеро с 10:50 на 10:40;

№ 122 — Отправление из Вилги с 07:30 на 07:25;

№ 111 — Отправление из Пиньгубы с 10:20 на 10:15;

№ 101 — Отправление из Лехнаволока с 06:40 на 06:35, с 07:20 на 07:15 с 20:25 на 20:20.