Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса
Сегодня 09:27
После пандемии коронавируса мир охватит разврат и веселье 3
23.12.2020 21:30
Прививки от коронавируса сделают 642 петрозаводчанам 1
23.12.2020 18:40
Похороны без могил 4
23.12.2020 12:30
Власти Карелии обнаружили грубые нарушения форелеводов, устроивших "кровавые реки" в лесу 11
23.12.2020 13:54
Комиссар Каттани 6
23.12.2020 15:45
В Петрозаводске 39-летний мужчина вышел из дома и не вернулся (ФОТО) 1
23.12.2020 15:10

Расписание пригородных поездов в Карелии изменится на новогодние праздники

Новости. Общество
09:17, 24 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Расписание движения пригородных поездов на участке "Суккозеро – Лендеры" изменяется в период с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Не будут курсировать:

31 декабря, 7 января

п. № 6656 Суккозеро – Лендеры;
п. № 6655 Лендеры – Суккозеро;

3, 10 января
п. № 6659 Лендеры – Суккозеро;

9 января
п. № 6656 Суккозеро – Лендеры;

1. Назначаются:
29 декабря, 6, 10 января
п. № 6656 Суккозеро – Лендеры;
п. № 6657 Лендеры – Суккозеро;

2 января
п. № 6657 Лендеры – Суккозеро.

Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" www.ppk-piter.ru.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 6
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»