Расписание пригородных поездов в Карелии изменится на новогодние праздники

Расписание движения пригородных поездов на участке "Суккозеро – Лендеры" изменяется в период с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Не будут курсировать:

31 декабря, 7 января

п. № 6656 Суккозеро – Лендеры;

п. № 6655 Лендеры – Суккозеро;

3, 10 января

п. № 6659 Лендеры – Суккозеро;

9 января

п. № 6656 Суккозеро – Лендеры;

1. Назначаются:

29 декабря, 6, 10 января

п. № 6656 Суккозеро – Лендеры;

п. № 6657 Лендеры – Суккозеро;

2 января

п. № 6657 Лендеры – Суккозеро.

Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" www.ppk-piter.ru.