Расписание рейса по маршруту Петрозаводск — Вологда изменится на один день

В воскресенье, 15 декабря, автобус отправится позже обычного.

Как сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс», 15 декабря 2024 года рейс по маршруту № 7979 «Петрозаводск — Вологда» будет выполнен в 12.00 вместо 7.10.

Изменение связано с обращением частного перевозчика ИП Зенькович А.Е.

С 16 декабря 2024 года рейсы будут выполняться по обычному расписанию, отметили в источнике.