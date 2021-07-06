Расписание теплоходов на Валаам в Карелии изменилось для удобства пересадки пассажиров поездов

С 10 июля изменилось расписание быстроходных судов «Метеор» на маршруте Сортавала-Валаам для более удобной стыковки с рейсами поездов дальнего следования.

Новое расписание опубликовала «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», которая организовала ежедневный мультимодальный маршрут из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта.

«Благодаря вводу нового расписания стыковка „Метеоров“ с поездами прибывающими и отправляющимися на станцию Сортавала и остановочный пункт Сортавала-Центр станет еще удобнее. В частности, пассажиры поезда № 160 сообщением Москва — Петрозаводск, прибывающего в Сортавала в 8:19 (мск), смогут совершить пересадку на рейс „Метеора“ в 8:50 (мск). Таким образом, время ожидания составит всего порядка 30 минут. Также пассажирам поезда „Ласточка“ № 821 сообщением Санкт-Петербург –Сортавала Центр, прибывающего в 10:28 (мск), будет предоставлена возможность удобной пересадки на рейс „Метеора“ в 11:10 (мск)», — сообщили в СЗЗПК.

Полное расписание «Метеоров» теперь выглядит следующим образом:

№ 501 (ежедневно) Сортавала 08:50 — Валаам 09:45;

№ 503 (ежедневно) Сортавала 11:10 — Валаам 12:05;

№ 505 (ежедневно) Сортавала 14:15 — Валаам 15:10;

№ 507 (по субботам и воскресеньям) Сортавала 16:35 — Валаам 17:30;

№ 502 (ежедневно) Валаам 09:55 — Сортавала 10:45;

№ 504 (ежедневно) Валаам 13:05 — Сортавала 14:00;

№ 506 (ежедневно) Валаам 15:25 — Сортавала 16:20;

№ 508 (по субботам и воскресеньям) Валаам 18:30 — Сортавала 19:25.