«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

Хозяева пострадавшего животного поделились со «Столицей на Онего» подробностями инцидента, произошедшего на Древлянке.

29 октября в 18:25 во дворе дома № 12 корпус 2 по улице Древлянке в Петрозаводске домашний лабрадор, находившийся на прогулке вместе со своей хозяйкой, подвергся атаке со стороны «неадекватной собаки» без поводка, намордника и в сопровождении нетрезвой спутницы. Об этом рассказал читатель «Столицы на Онего». Кроме того, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

— Уже два раза она набрасывалась на лабрадора, но в третий раз с ним гуляла девушка и отбить не смогла. В результате у лабрадора распорото брюхо, потребовалась операция. Тот, кто гуляет с этой собакой, утверждает, что это было в первый раз, и такого больше не повторится. Однако собака предоставлена сама себе, и «самовыгул» происходит не только во дворе, но и на территории лицея № 1, — написал нам пользователь Эйнар Кемпи.

Хозяева пострадавшего животного надеются, что компетентные органы обратят внимание на это происшествие и примут меры в отношении владелицы агрессивного пса.

Ранее в районе дома на № 16а по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске собака крупной породы, находясь на прогулке с хозяйкой, напала на проходившую мимо женщину. Медики констатировали у пострадавшей укушенную рану. Горожанка написала заявление в полицию.