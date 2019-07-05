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Новости. Общество
21:30, 05 Июля 2019

Рассекречены заработки отечественных звезд шоу-бизнеса

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Сергей Лавров, известный промоутер с 20-летним стажем, рассекретил размеры гонораров некоторых звезд шоу-бизнеса.

Минимальный гонорар Сергея Шнурова за концерт – не менее 7, 2 млн рублей. Столько же артист получает за выступление на корпоративе. За прощальный тур, который стал самым масштабным в России, лидер "Ленинграда" сможет заработать около 90 млн рублей, пишет издание "Дни.24".

Гонорары Веры Брежневой за концерты не очень высокие, но она востребована на частных мероприятиях. Певица может обеспечить себе безбедную жизнь, зарабатывая на корпоративах примерно по 1,4-2,5 млн рублей. Заказных выступлений больше и у Валерии. Знаменитость, которая делится гонораром со своим коллективом и выплачивает 6% налога, за корпоратив получает порядка 7,1 млн рублей, а за концерт – 1 млн рублей.

Филиппу Киркорову с кассовых сборов достается половина, поскольку он возит с собой дорогостоящие декорации для шоу, платит за фуры, звуковое и световое оформление. На концерте поп-король отечественного шоу-бизнеса может заработать до 3 млн рублей, но лично ему достанется всего 1,5 млн. Корпоратив приносит певцу до 7 млн рублей дохода.

Николай Басков в последнее время почти не гастролирует, поскольку ему это не очень выгодно. Гонорар за концерт артиста составляет примерно 1-1,5 млн рублей, а за корпоратив – 3,5 млн рублей. Алла Пугачева снова стала делать грандиозные шоу, где может заработать около 14-18 млн рублей. "Заказники" Примадонны оцениваются в 9,5-13 млн рублей.

Земфира за эксклюзивные концерты получает не меньше 5 млн рублей, а за частные выступления –11-14 млн рублей. Сергей Жуков со своей группой "Руки вверх", собрав стадион, зарабатывает 2-3,5 млн рублей, а за корпоратив – до 7 млн рублей. Гонорар исполнителя Басты составляет 2-7 млн рублей, почти столько же он берет за приватные заказы.

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