Расселение аварийного жилья ускоряется - Карелия получит дополнительно 4 млрд рублей

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России одобрил заявку Карелии на дополнительное финансирование программы расселения аварийного жилья.

Об этом сообщили в министерстве строительства Карелии.

Республика получит сверхлимитную финансовую поддержку в размере 4,08 млрд рублей.

Это позволит ускорить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Их жильцы получат квартиры до конца 2023 года.

С 1 января 2024 года начнется следующий этап расселения — тогда дойдет очередь до домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

В Карелии насчитывается около 1 млн кв. метров такого жилья.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему одни аварийные дома попали в действующую программу расселения, а другие — только в следующий этап.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».