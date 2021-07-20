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Расселение аварийного жилья ускоряется - Карелия получит дополнительно 4 млрд рублей

Новости. Общество
14:31, 21 Июля 2021
фото: Егор Алеев/ТАСС

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России одобрил заявку Карелии на дополнительное финансирование программы расселения аварийного жилья.

Об этом сообщили в министерстве строительства Карелии.

Республика получит сверхлимитную финансовую поддержку в размере  4,08 млрд рублей.

Это позволит ускорить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Их жильцы получат квартиры до конца 2023 года.

С 1 января 2024 года начнется следующий этап расселения — тогда дойдет очередь до домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

В Карелии насчитывается около 1 млн кв. метров такого жилья.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему одни аварийные дома попали в действующую программу расселения, а другие — только в следующий этап.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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