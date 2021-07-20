Расселение аварийного жилья ускоряется - Карелия получит дополнительно 4 млрд рублей

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России одобрил заявку Карелии на дополнительное финансирование программы расселения аварийного жилья.
Об этом сообщили в министерстве строительства Карелии.
Республика получит сверхлимитную финансовую поддержку в размере 4,08 млрд рублей.
Это позволит ускорить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Их жильцы получат квартиры до конца 2023 года.
С 1 января 2024 года начнется следующий этап расселения — тогда дойдет очередь до домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
В Карелии насчитывается около 1 млн кв. метров такого жилья.
Ранее глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему одни аварийные дома попали в действующую программу расселения, а другие — только в следующий этап.
Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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