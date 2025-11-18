Стало известно, где сильнее всего снизились зарплаты в России

Работники инвестфондов и частные детективы столкнулись с самым значительным снижением зарплат в России по итогам августа 2024 года. При этом уровень средней зарплаты по стране выше прошлого года.

Наиболее значительное снижение заработной платы — на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — зарегистрировано у сотрудников инвестиционных фондов. Их средний месячный доход сократился до 112,9 тысячи рублей. Частные детективы заняли вторую позицию в этом антирейтинге с падением заработков на 25%, что привело к снижению средней зарплаты до 81,2 тысячи рублей. Третье место по темпам снижения доходов заняли работники сферы добычи и обогащения угля и антрацита — их заработная плата уменьшилась до 126,6 тысячи рублей с 142,3 тысячи рублей годом ранее, сообщает «РИА».

Среди других профессиональных групп, столкнувшихся со снижением доходов, следует отметить сотрудников производств газообразного топлива и огнеупорных изделий. Их заработные платы сократились примерно на 4%, составив 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей соответственно

Среднемесячная зарплата в России же в августе составила 92,9 тыс. рублей, что выше показателя прошлого года (82,2 тыс. рублей). Она рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

