РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Тротуар или жизнь? Жительница Петрозаводска пошла до суда — и выиграла
23 декабря, 11:00 Статьи
Обществоведение
«Мы не ждем никаких пандемий»: главный эпидемиолог Карелии рассказала о распространении гриппа в республике
22 декабря, 19:30 Статьи
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Новости

Стоимость техосмотра вырастет в Карелии

16:13

Двухэтажный дом загорелся в центре Петрозаводска

15:50

Расскажи, Снегурочка: маленькие жители Карелии могут позвонить на горячую линию Деда Мороза и его помощников

15:47

Табло с расписанием общественного транспорта установят в центре Петрозаводска

15:40

В парке Аурайоки в Приладожье смонтировали смотровую площадку

15:29

Мошенники выманили у жителей Карелии более 1,5 млн рублей

15:11

Артур Парфенчиков обозначил ключевые направления работы регионального правительства по итогам прямой линии Президента России

15:05

Особый противопожарный режим установят в Карелии на новогодние праздники

14:58

Финляндия ужесточает правила для получения постоянного вида на жительство

14:41

РУСАЛ установит в Надвоицах два детских городка и отремонтирует спортивные площадки

14:30

В Кемском районе Карелии грузовой поезд сбил лося

14:21

Стали известны цены на новогодние ели в Петрозаводске

13:55

20-летний водитель разбил авто при ударе об столб в Петрозаводске

13:41

Квартиру в новостройке Петрозаводска можно успеть купить в ипотеку под 6%

13:37

Петрозаводский суд отказал Красулину-младшему в отсрочке многомиллионного штрафа

13:29

В Карелии с начала года в ДТП пострадали 33 ребенка

13:16

Мужчина задушил молодую девушку во время интимной связи в Петрозаводске

13:01

В России назначили первый штраф за склонение к аборту

12:49

Минтранс Карелии сообщил о плохой связи в семи отдалённых населённых пунктах республики

12:32

В карельской глубинке сервис «наличные на кассе» начал заменять банкоматы

12:15

В Карелии создали комикс-путеводитель по геологическим достопримечательностям

12:02

Жительница Петрозаводска обратилась в суд, чтобы сделать движение по своей улице безопасным

11:48

Социальный дом в карельском поселке обеспечили дровами на зиму

11:32

В Карелии пожарные спасли застрявшего под автомобилем кота

11:14

Еще одно ДТП с участием лесовоза произошло в Карелии

11:02

Открыто раннее бронирование квартир в новом жилом доме комфорт-класса «ПаркЛайн» в центре Петрозаводска

10:52

Минимущества Карелии выдало земельный участок для сенокошения, в 25 раз превышающий норму

10:44

Опубликована программа новогодних гуляний на площади Кирова в Петрозаводске

10:31

Суд обязал исправить неверную категорию в ПТС на мотоцикл по иску покупателя

10:10

Финны винят Россию в увеличении смертности северных оленей

09:44

Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург» Владимир Ермилов

09:31

Молодые хирурги из Карелии впервые в истории республики пришили женщине оторванную руку

08:59

Жители Калевальского района простились с погибшим на СВО Дмитрием Кучиным

08:39

В России сократят около 45 тысяч платных мест в вузах

08:20

Бизнесмену отменили несправедливый тариф на электроэнергию после вмешательства бизнес-омбудсмена Карелии

08:03

Жители Беломорского района собирают подписи против выделения участка форелеводам на Шуезере

07:41

Молодой житель Сегежи погиб в ходе СВО

07:18

Вынесен приговор петрозаводчанину, который случайно убил человека одним ударом

07:00

Крупнейшую электрическую подстанцию запустили в Карелии

06:35

Не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию в 2026 году

00:15

В Карелии названы Человек и лауреаты 2025 года

23:00

Все, что случилось сегодня

22:20

Главный эпидемиолог Карелии рассказала, какие штаммы гриппа фиксируют в республике, и сделала прогноз на январь

20:30

Ушёл из жизни легендарный британский музыкант Крис Ри 

19:46

Власти Петрозаводска прокомментировали инцидент с подростком с ножом в одной из школ города

19:23

Пятерым задержанным по делу «Автоспецтранса» продлили арест

19:10

Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года

18:40

Карельские медвежата остались в тверском центре спасения на зимовку

18:16

В России прогнозируют сильное похолодание

18:02

Опубликовано летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград

17:30

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

17:10

Небольшой снег, гололедица: прогноз погоды на 23 декабря

17:02

В Карелии рассказали, на какие товары снизились цены в ноябре

16:40

Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

16:34

Глава Карелии дал старт газификации микрорайона Древлянка-4 в Петрозаводске

16:20

На улицы Петербурга вышли дворники из Индии

16:02

В Панозеро состоялся долгожданный спуск на воду парома

15:48

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

15:35

Транспортная компания, занимающаяся автобусными перевозками в Петрозаводске, задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей

15:21

В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

15:02

В Лахденпохском районе вновь пройдут взрывные работы

14:44

Новый современный зал для тхэквондо открылся в Петрозаводске

14:36

Roblox начал подготовку к возвращению в Россию

14:25

18-летний житель Пудожского района погиб в ходе СВО

14:16

Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

14:06

В Петрозаводске признали брошенными пять старых автомобилей

13:44

100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ

13:26

Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов

13:06

«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года

12:54

Замглавы Минэка Карелии оставила свой пост

12:42

За выходные в Петрозаводске 15 водителей отстранены от управления

12:21

Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

12:07

На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

11:47

В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу

11:44

ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

11:22

Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

11:15

Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

10:59

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

10:46

Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12
Расскажи, Снегурочка: маленькие жители Карелии могут позвонить на горячую линию Деда Мороза и его помощников
Сегодня 15:47 Общество
Поделиться

«Ростелеком Контакт-центр» при поддержке Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга запустил горячую линию главного волшебника страны и его цифровых помощников.

фото: © ПАО Ростелеком

Единственная официальная линия связи с тематическим парком «Дед Мороз» в Вологодской области открывается уже в четвертый раз. Бесплатный номер 8 800 101-10-42 будет работать до 31 декабря.

По телефону дети могут рассказать Снегурочке о том, какие подарки они хотели бы получить на Новый год, а также оставить пожелания Деду Морозу и разгадать зимние загадки. Горячая линия стала продолжением проекта «Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга», в рамках которого в более чем 100 городах России установлены фирменные ящики для писем Деду Морозу и впервые заработала функция «Написать Деду Морозу онлайн».

Цифровые помощники Деда Мороза работают круглосуточно, за первые три года работы горячей линии было обработано свыше 320 тыс. звонков от детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга:

«Совсем скоро мы встретим Новый 2026 год — время чудес, добрых слов и заветных желаний. Каждый год в мой дом в Великом Устюге, в сказочное сердце Вологодчины, приходят тысячи писем и открыток, звонков и тёплых слов со всей страны. Вместе с моими верными помощниками — Снегурочкой и Снеговичками — мы обязательно всё прочитаем и внимательно выслушаем каждого. Я верю: если мечта искренняя, она обязательно найдёт дорогу к исполнению. Пусть этот Новый год принесёт в каждый дом радость, тепло и настоящее волшебство».Звонки принимают голосовые роботы-помощники, разработанные «Ростелеком Контакт-центром». Они способны распознавать речь даже самых маленьких детей, понимать запросы и вести естественные диалоги. Речевая аналитика помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:

«Горячая линия Деда Мороза, которую мы открываем в четвертый раз, уже стала доброй новогодней традицией. Мы знаем, что дети с нетерпением ждут праздника, возможности помечтать и загадать желания. Поэтому мы с особой ответственностью относимся к подготовке, обучаем цифровых помощников, готовим сценарии и загадки. Для того, чтобы звонок стал для ребенка действительно волшебным, мы используем передовые разработки и достижения „Ростелеком Контакт-центра“: большие языковые модели, речевую аналитику и инструменты на основе искусственного интеллекта».

Обсудить (0) в ленту
Опубликована программа новогодних гуляний на площади Кирова в Петрозаводске
Сегодня, 10:31 Общество
Двухэтажный дом загорелся в центре Петрозаводска
Сегодня, 15:50 Происшествия
Особый противопожарный режим установят в Карелии на новогодние праздники
Сегодня, 14:58 Общество
Стали известны цены на новогодние ели в Петрозаводске
Сегодня, 13:55 Общество
Квартиру в новостройке Петрозаводска можно успеть купить в ипотеку под 6%
Сегодня, 13:37 Благоустройство
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение