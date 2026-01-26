Расследование: Михаэль Шумахер больше не прикован к инвалидному креслу

Экс-пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер, получивший тяжелейшую черепно-мозговую травму в 2013 году, по данным расследования Daily Mail, не является лежачим больным и передвигается в инвалидном кресле.
Журналистам удалось побывать у его виллы на Майорке и получить информацию от анонимных источников, близких к семье легендарного гонщика, сообщает Daily Mail.
Корреспондент британской газеты посетил закрытый элитный посёлок Las Brisas на Майорке, где находится одна из вилл семьи Шумахер, и смог выяснить, что 57-летний Шумахер не может ходить, его передвигает по особняку круглосуточная команда сиделок и терапевтов. Источники утверждают, что уверенности в том, понимает ли он всё происходящее вокруг в полной мере, в данный момент нет. Опровергаются также слухи о синдроме «запертого человека» — редком, тяжелом неврологическом состоянии, при котором пациент находится в сознании, но полностью парализован (не может двигаться, говорить, дышать), за исключением движений глаз.
Доступ к семикратному чемпиону мира имеют лишь несколько самых доверенных лиц, включая бывшего руководителя Ferrari Жана Тодта. Его супруга Коринна строго охраняет приватность семьи.
Шумахер также не присутствовал на свадьбе своей дочери Джины в 2024 году, несмотря на появлявшиеся сообщения.
В прошлом году суд осудил нескольких человек, включая бывшего телохранителя, за попытку шантажа и продажи конфиденциальных медицинских данных и фото Шумахера.
В октябре 2025 году мы сообщали, что состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, скрываемого от публики с момента тяжелой черепно-мозговой травмы в 2013 году, улучшается: он смог расписаться на гоночном шлеме.
Однако общение с охраной подтвердило полную секретность, окружающую жизнь бывшего гонщика. Основным местом проживания семьи остаётся поместье в Швейцарии. Официальные представители Шумахера, как и прежде, отказались комментировать его состояние здоровья.