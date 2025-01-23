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Расследовавший крушение самолета под Петрозаводском следователь украл вещдоков на 200 млн рублей

Новости. Криминал
22:00, 24 Января 2025
фото: © Bermix Studio / unsplash

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Расследовавшего резонансные дела экс-сотрудника Следкома России обвиняют в 16 эпизодах присвоения.

В Москве начался процесс по делу в отношении бывшего высокопоставленного следователя центрального аппарата СКР Александра Избенко. Его обвиняют в многочисленных хищениях вещественных доказательств из расследованных им уголовных дел, включая крушение самолета Ту-134, выполнявшего рейс «Москва—Петрозаводск». Вину подсудимый признает частично, пишет «Коммерсантъ».

Первое слушание дела по существу в Басманном суде столицы председательствующий судья Тимур Вахромеев провел весьма оперативно. Никаких ходатайств сторон в начале заседания не последовало, поэтому прокурор сразу ознакомила присутствующих с предъявленным Избенко обвинением.

Бывшего заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет обвиняют в 16 эпизодов присвоения в крупном и особо крупном размере. Речь идет о деньгах и имуществе, являвшихся вещественными доказательствами по уголовным делам, которые расследовал Избенко.

Прокурор перечислила фамилии людей, чьи деньги и ценности, по версии следствия, похитил подсудимый, при этом «крупный» ущерб колебался от 70 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, «особо крупный» доходил до нескольких десятков миллионов рублей. Среди потерпевших оказался и один иностранец — гражданин КНР, у которого были изъяты, а затем похищены 668 тысяч рублей. Общий же ущерб по делу составил почти 200 млн рублей.

Прокурор отметила, что в силу своих служебных обязанностей следователь Избенко при расследовании уголовных дел должен был заниматься «хранением и сбережением» вещественных доказательств, используя при этом как специальное хранилище по месту службы, так и банковские ячейки, если речь шла о ювелирных изделиях и других ценных предметах.

Однако подсудимый, отметила прокурор, этого не делал. Напротив, получив доступ к вещественным доказательствам, он присваивал часть из них.

Как рассказывал ранее «Ъ», уголовное дело в отношении известного по целому ряду расследованных им громких дел Александра Избенко было возбуждено 12 октября 2023 года. Криминал в действиях офицера юстиции был выявлен во время инвентаризации находившихся в его производстве дел и вещественных доказательств по ним. Эта процедура началась осенью позапрошлого года, после того как Александр Избенко сообщил руководству о намерении выйти на пенсию по выслуге лет. 

По некоторым данным, сначала была выявлена пропажа из спецхранилища ведомства 218 $ тысяч и около 8 млн рублей, изъятых Александром Избенко в рамках одного из уголовных дел.

Затем бывшие коллеги подсудимого заинтересовались историей с громким делом о ввозе в Россию из Финляндии дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов. Следственную группу по этому делу полковник Избенко возглавил в 2015 году, а основным фигурантом являлся владелец сети питерских бутиков Cartier Дмитрий Зарубин. В рамках расследования во время обысков в квартире у Зарубина было изъято около 600 $ тысяч и 500 € тысяч. Кроме того, был наложен арест на десяток дорогих иномарок. Крупные суммы подчиненные следователя Избенко обнаружили в квартире еще одного фигуранта этого дела, а также в офисе транспортных компаний. Однако эти деньги из спецхранилища СКР также исчезли.

Пока коллеги господина Избенко проводили инвентаризацию, он исчез, а его мобильный телефон оказался выключен. Разыскали следователя сотрудники ФСБ в октябре 2023 года в зоне проведения СВО. Полковник Избенко проживал у родителей своей гражданской жены под Донецком. Избенко задержали и отправили в Москву, где суд арестовал его.

В ходе дальнейшего расследования были установлены и другие эпизоды хищения вещдоков.

По материалам дела, в период с 2011 по 2023 год Александр Избенко «из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения незаконно забрал из места хранения и безвозмездно обратил в свое пользование вверенные ему в силу занимаемого им служебного положения изъятые денежные средства и девять наручных часов». А самый первый эпизод хищения связан с крушением летом 2011 года самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск, в результате которого погибли 47 человек. Руководителем следственной группы по этому делу Александр Избенко был назначен в ноябре 2011 года.

На похищенные из спецхранилища ведомства миллионы, пришло к выводу следствие, полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость, оформляя на родственников. На все это имущество, а также счета гражданской супруги экс-следователя и изъятые во время обысков девять дорогих наручных часов, был наложен арест.

После речи прокурора Александр Избенко, отвечая на вопрос председательствующего, сказал, что обвинение ему понятно, вину он признает частично, а подробнее выскажется позже. Его адвокат также пообещала детально изложить позицию защиты в прениях. После заседания от комментариев она отказалась.

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