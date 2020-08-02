Расследуется уголовное дело против поставщика сельхозтехники в Карелию

Руководитель фирмы, которая занималась поставками сельхозтехники предприятиям и фермерам Карелии, обвиняется в хищении денег, которые они перечисляли ему для оплаты заказов.

Об этом говорится в материалах судебного разбирательства, одним из участников которого оказалась пострадавшая от действий обвиняемого глава фермерского хозяйства в Карелии.

Дело рассматривалось в Арбитражном суде республики по иску министерства сельского хозяйства. Минсельхоз предъявил к фермерскому хозяйству претензии за то, что оно потратило бюджетную субсидию, но технику так и не получило. Суд установил, что причиной этого стала недобросовестность поставщика техники – псковского ООО "Сельхозкомплект". Компания получила предоплату, но обязательства по поставке не выполнила. "В отношении руководителя ООО "Сельхозкомплект" ведется расследование уголовного дела по предъявленному обвинению в хищении денежных средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц под видом осуществления деятельности по торговле машинами и оборудованием для сельского хозяйства путем заключения договоров на поставку сельскохозяйственной техники заведомо не имея намерения исполнять обязательства", - говорится в решении суда. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".