Рассмотрение "дела Дмитриева" по детской порнографии продолжится в Петрозаводске

Очередное заседание Петрозаводского городского суда по деду поисковика Юрия Дмитриева состоится 2 апреля, сообщается в группе его сторонников.

В Петрозаводском городском суде 2 апреля продолжится рассмотрение дела Юрия Дмитриева, касающиеся обвинений в детской порнографии и незаконном хранении оружия. Об этом со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева сообщается в группе сторонников исследователя.

Напомним, что ранее Верховный суд Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Кроме этого, судья Верховного суда республики Алла Раць отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело поисковика на новое рассмотрение.

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил это решение в силе, и теперь судебный процесс, прерванный на рассмотрение кассационных жалоб, продолжится в столице Карелии.