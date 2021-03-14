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Рассмотрение "дела Дмитриева" по детской порнографии продолжится в Петрозаводске

Новости. Общество
07:25, 15 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Очередное заседание Петрозаводского городского суда по деду поисковика Юрия Дмитриева состоится 2 апреля, сообщается в группе его сторонников.

В Петрозаводском городском суде 2 апреля продолжится рассмотрение дела Юрия Дмитриева, касающиеся обвинений в детской порнографии и незаконном хранении оружия. Об этом со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева сообщается в группе сторонников исследователя.

Напомним, что ранее Верховный суд Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Кроме этого, судья Верховного суда республики Алла Раць отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело поисковика на новое рассмотрение.

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил это решение в силе, и теперь судебный процесс, прерванный на рассмотрение кассационных жалоб, продолжится в столице Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-15 12:08:19
Он даже внешне неприятен.
Seven Gates
2021-03-15 11:24:21
Лживость и подлость "нашего" государства и всех повязанных в нём очевидна. Наблюдение только через официальные! СМИ: Дмитриева оправдали, затем дали 3 года, затем ~12... А если начать разбираться в теме и вспомнить что сделал Дмитриев, для того, чтобы мы знали свою историю... Вот только его книги:

Место расстрела Сандармох. — Петрозаводск: Барс, 1999.— 350 с.: ил. — 3000 экз.

Поминальные списки Карелии. Уничтоженная Карелия. Часть 2. Большой террор. — Петрозаводск. 2002. 1088 с.

Беломорско-Балтийский водный путь (от замыслов до воплощения). Сборник документальных материалов. — Петрозаводск, 2003. — 2000 экз.

Место памяти Сандармох. Петрозаводск, 2019. — 520 с. — 200 экз.

Становится приблизительно понятно, какой величины этот человек. Многие ли из нас могут сказать, что сделали хоть малую часть от того, что сделал он? Как пел Высоцкий "...значит в жизни ты этой был ни при чём".
А Дмитриев и сейчас, через то, что с ним происходит, говорит нам где мы живём.
театральный критик
2021-03-15 11:36:45
Seven Gates, он всего лишь неоднократно судимый педофил и не более того. Либерастня вечно себе в кумиры выберет вот это.
Seven Gates
2021-03-15 11:59:17
театральный критик, либерал - это человек, выступающий за свободы личности, в том числе за вашу свободу высказываться. А при наличии подконтрольной судебной системы, несправедливо засудить можно кого угодно.
Off
2021-03-15 12:08:13
Seven Gates, Я этому ..социопату талдычу постоянно , что в России только одна партия носить в своем название слово "Либерал" ))) Но ,у него ,всего одна извилина и условный рефлекс на это слово . Он, при малейшем упоминании .. начинает истерить и повышается слюноотделение . )))
врунофф
2021-03-15 09:37:57
Как же они боятся.. :)
театральный критик
2021-03-15 09:27:34
Залепить смачную трешечку на посошок.
ромео
2021-03-15 09:22:14
Слабунова опять будет с плакатиком стоять, к выборам готовится
Off
2021-03-15 09:09:08
Искусство заголовка , сразу видно ..руку предвзятого мастера .)))
кир
2021-03-15 10:08:11
Off со справкой, чего возбудился, поклонник педофила?
Off
2021-03-15 10:16:06
кир, наблюдаю , за вами , латентными , педофилами в погонах . Правда тебя списали , по состоянию нестояния . Но воздух здесь портишь ..исправно .
Вася
2021-03-15 08:40:41
Телеведущий Владимир Соловьев восхитился реакцией российского президента Путина, который поймал карандаш, едва не упавший со стола.
Вася
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