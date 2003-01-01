Расстрелянный из охотничьего ружья петрозаводчанин умер

Пострадавший в результате инцидента в Петрозаводске мужчина скончался.
46-летний мужчина, получивший ранения в результате выстрела в Петрозаводске, погиб, сообщили в МВД по Карелии.
Правоохранители также установили личность гражданина, открывшего стрельбу, — им оказался 70-летний пенсионер.
Напомним, сегодня, 21 октября, около полудня на улице Речной в столице Карелии в ходе конфликта фигурант выстрелил из охотничьего ружья в своего оппонента. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам.