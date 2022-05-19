Рассылка писем с угрозой стала причиной массовой эвакуации работников мэрии Петрозаводска

Сегодня в столице Карелии произошла эвакуация людей из зданий администрации Петрозаводска и ряда образовательных учреждений: все они получили письма с угрозой минирования.

Сегодня, 20 мая, в районе 15-30 в администрацию Петрозаводска поступило сообщение о минировании. Люди были эвакуированы из помещений.

В этот же день из образовательных организаций города также из-за угрозы минирования были эвакуированы дети и педагоги.

Как сообщил «Столице на Онего» источник в правоохранительных органах, сегодня была зафиксирована массовая рассылка писем с угрозами в ряд учреждений. Такие письма получили, в частности, детские сады, школы, суды и органы власти. Предположительно, рассылка велась с одного адреса.