Растущая помойка захватывает двор в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии горожане шокированы масштабом уличной помойки, откуда не вывозят крупный мусор.

Жители Октябрьского проспекта в Петрозаводске возмущены тем, что контейнерная площадка в их дворе завалена мусором. По их оценке, масштаб свалки увеличивается со временем. Об этом сообщают читатели паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Безобразие. Во дворе Октябрьского, 30 как будто кто-то перенёс свою квартиру на помойку. И эта куча с каждым днем все больше и больше! Куда звонить, чтобы это вывезли? Хочу отметить, что сами мусорки чистят ежедневно, и дворники убирают двор регулярно», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска обвиняют маршрутчиков в создании помойки на конечной остановке.