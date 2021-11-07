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Растущая помойка захватывает двор в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:05, 07 Ноября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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В столице Карелии горожане шокированы масштабом уличной помойки, откуда не вывозят крупный мусор.

Жители Октябрьского проспекта в Петрозаводске возмущены тем, что контейнерная площадка в их дворе завалена мусором. По их оценке, масштаб свалки увеличивается со временем. Об этом сообщают читатели паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Безобразие. Во дворе Октябрьского, 30 как будто кто-то перенёс свою квартиру на помойку. И эта куча с каждым днем все больше и больше! Куда звонить, чтобы это вывезли? Хочу отметить, что сами мусорки чистят ежедневно, и дворники убирают двор регулярно», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска обвиняют маршрутчиков в создании помойки на конечной остановке.

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Комментарии

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Вася
2021-11-07 17:56:22
А что тута не так?
Изя
2021-11-07 17:50:49
У приставов и бурятов с масквачами всегда так . Бабло надо делать , не до помоек ))) :)
Гражданин
2021-11-07 17:03:48
Такие помойки везде по городу.
комба
2021-11-07 16:52:25
Какие сами, такие и сани. Кир плюс комба - информационная бомба. Как-то так. :)
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