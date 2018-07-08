"Растущую политическую самоуверенность президента" политологи назвали причиной начинающихся непопулярных в России реформ

Известный политолог Карелии Олег Реут – о реформах, политике, кадровых перестановках, футболе и роли Путина во всем происходящем.

Одной из причин начинающихся преобразований некоторые политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента". У него действительно снижается зависимость от настроения избирателей, слабеет страх перед падением рейтинга (который, кстати, с момента мартовского избрания движется только вниз). В такой ситуации сам президент начинает мыслить не как политический лидер, управляющий государством, а как олицетворение этого государства, для которого естественно пренебрежение сиюминутными опасениями в пользу общенациональных приоритетов.

Изменение роли Владимира Путина приводит к постепенному размораживанию ключевых управленческих институтов. Пока, конечно, только на федеральном уровне. Однако сигнал посылается и в регионы – волшебной палочки нет, надежда на придуманное в Кремле чудо должна быстро смениться реформами на местах.

Сегодня президент всё легче делегирует ответственность, а значит, общая динамичность системы будет расти. Достаточно вспомнить, как Путин проводил "прямую линию". Большинство вопросов о социальных бедах и несчастьях ему были просто неинтересны. Сразу оформилась довольно точная формула "падение рейтинга – плата за отказ разговаривать".

Более того, многие обратили внимание на комментарий президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что "Путин не занимается пенсионной реформой". Главе государства не хочется погружаться в тонкости моделей повышения пенсионного возраста, в многосторонние переговоры о сохранении льгот для силовиков и проживающих на северных территориях.

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