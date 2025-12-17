Власти Карелии предложили изменить критерии отбора на строительство очистных сооружений

Рациональное использование и охрану водных объектов Карелии обсудили на заседании регионального Экологического совета
Сегодня, 18 декабря, в Администрации Петрозаводского городского округа прошло шестое заседание Экологического совета при правительстве Республики Карелия. Его участниками стали руководители профильных региональных и федеральных министерств и ведомств, научного сообщества, бизнеса. Председателем совета является глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Внимание совета было уделено состоянию, использованию и восстановлению водных объектов Карелии.
Критерии отбора проектов регионов России по проведению руслоуглубительных работ, ремонту гидротехнических сооружений — едины. Рашид Исмаилов подчеркнул, что при этом необходимо учитывать климатические и природные особенности регионов, привлекая научное сообщество.
— В федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» идёт достаточно жесткий отбор объектов — сказал Рашид Исмаилов. — Критерии сегодня очень строгие, но они не всегда учитывают местную специфику — регионы все разные, есть климатические и географические особенности. Они должны тоже приниматься во внимание при распределении средств нацпроекта между субъектами РФ. Конечно, нужно учитывать и позицию научного сообщества. Это важный элемент для эффективных управленческих решений, — отметил он.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минстрою и Минприроды Карелии подготовить обращение в федеральные органы для пересмотра методики отбора региональных заявок по проекту «Вода России».
— Предложим на федеральном уровне изменить критерии отбора на строительство очистных сооружений. Это расширит возможности региона в недопущении загрязнения рек и озер. Будем включать новые водные объекты в федеральный проект «Вода России», — сказал Артур Парфенчиков.
Перечень из 33 рек и озер, на которых требуется расчистка, уже сформирован. Сейчас Минприроды Карелии продолжает работу по ремонту плотин на реке Лососинке и комплексе сооружений инженерной защиты поселка Калевала.
Работы по расчистке уже выполнены на реке Вилге, Неглинке. Также планируются работы на реках Орзеге, Неглинке, Лососинке, Шуе, Черной, Кеми.
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.