Равновесие появится в крупном районе Петрозаводска

На Древлянке возводят жилой комплекс «Равновесие».

На Европейской улице в Петрозаводске возводят жилой комплекс «Равновесие».

Строительство первой очереди нового жилого комплекса в Петрозаводске проконтролировала инспектор строительного надзора Госкомитета.



Жилой комплекс представляет собой малоэтажную жилую застройку с переменной этажностью из трех- и четырехэтажных корпусов. Все корпуса оснащены техническими подвалами. Есть здесь и крышная котельная.



Особенность всех зданий ЖК «Равновесие» в том, что там предусмотрены комфортные условия для проживания пожилых людей и инвалидов. В рамках безбарьерной среды в одном четырехэтажном доме будет работать лифт.



Сейчас строители возводят железобетонный монолитный каркас стен. Строительство комплекса планируют завершить к концу следующего года, уточнили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.