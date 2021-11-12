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«Разбирались в каждой цифре»: парламентарии оценили результаты новой формы обсуждения бюджета Карелии

Новости. Общество
16:18, 16 Ноября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Профильные комитеты парламента Карелии завершили обсуждение проекта бюджета республики на 2022–2024 годы, которое проходило в этом году в новом формате.

По инициативе председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича проект бюджета впервые рассматривался не только на бюджетном комитете, но и на всех остальных парламентских комитетах в рамках их компетенций.

По словам депутатов, это позволило им более тщательно проанализировать каждый раздел главного финансового документа Карелии. Председатель комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин отметил уникальность новой формы обсуждения бюджета, которая будет использоваться и дальше.

«Это была конструктивная и очень продуктивная дискуссия. Заседания некоторых комитетов длились по 6 часов. В процессе обсуждения выявлялись проблемные вопросы, которые тут же брались на карандаш органами исполнительной власти и депутатами», — пояснила председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова.

«Возникало много вопросов, были очень горячие дискуссии, результатом которых станут поправки ко второму чтению проекта бюджета. Новая форма обсуждения оказалась плодотворной», — согласился председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

«В спорах рождаются истины, и за это я благодарен всем участникам обсуждения. Проект бюджета подготовлен качественно, с учетом реалий сегодняшнего дня», — добавил глава комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев.

По словам председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича, заседания комитетов по длительности побили все рекорды, но это не было целью депутатов.

«Цель была не в этих рекордах, а в профессиональном, детальном обсуждении параметров бюджета. Надо отметить работу Минфина и всех профильных министерств, которые на каждом заседании отвечали на вопросы и получали наказы, которые мы транслировали от имени наших избирателей. В результате появилась возможность очень качественно проработать все вопросы, разобраться в каждой статье, в каждой цифре. И самое главное, это дало нам возможность ответить нашим избирателям на те наказы, которые мы от них получали. Уверен, что их ожидания, во многом, в этом бюджете будут учтены», — резюмировал председатель парламента.

«Это была настоящая командная работа парламента и правительства. И я надеюсь, что такая практика рассмотрения главного финансового документа республики сохранится и с каждым годом будет совершенствоваться», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

Оценивая в целом содержание законопроекта, он отметил, что бюджет на 2022–2024 годы будет не только социально ориентированным, но и направленным на развитие республики. Это подтвердила министр финансов Карелии Елена Антошина. По ее словам, при формировании проекта бюджета за основу были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Республики Карелия, объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, приоритеты социально-экономического развития республики, учитывающие целевые ориентиры, обозначенные в указах и поручениях президента Российской Федерации.

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