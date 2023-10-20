Разбитое крыльцо в деревне Пряжинского района восстановили после жалоб жильцов в Госкомитет

Жители дома в деревне Савиново обратились в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.
Жители дома № 22 в деревне Савиново Пряжинского района обратились в Госкомитет
Как рассказали в источнике, по результатам внепланового инспекционного визита управляющей организации ООО «Вектор чистоты» было выдано предписание.
На сегодняшний день крыльцо восстановлено, сообщили в группе.
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