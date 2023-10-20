Разбитое крыльцо в деревне Пряжинского района восстановили после жалоб жильцов в Госкомитет

Жители дома в деревне Савиново обратились в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

Жители дома № 22 в деревне Савиново Пряжинского района обратились в Госкомитет Карелии по жилищному надзору с жалобой на поврежденное крыльцо, сообщили в паблике комитета 19 октября.



Как рассказали в источнике, по результатам внепланового инспекционного визита управляющей организации ООО «Вектор чистоты» было выдано предписание.



На сегодняшний день крыльцо восстановлено, сообщили в группе.