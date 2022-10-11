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Разбитую дорогу в Петрозаводске частично заасфальтируют к концу октября

Новости. Общество
11:43, 12 Октября 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Власти Петрозаводска обещают отремонтировать улицу Хейкконена на Древлянке осенью.

В ближайшее время частично заасфальтируют улицу Хейкконена. Средства на эти работы выделило правительство Карелии. Власти Петрозаводска планируют успеть провести ремонтные работы до конца октября, пока погодные условия позволяют. Об этом глава города Владимир Любарский пишет на своей странице в соцсети.

«По улице Хейкконена в этом году ко мне в личку поступает большое количество обращений. Оно и понятно. В связи с работами по продлению Лососинского шоссе и ограничением движения по Оборонной улице дорога вынужденно стала гораздо более востребованной. И без того разбитая, она получила дополнительную нагрузку и ездить по ней стало совсем тяжело», — отметил мэр.

По словам Любарского, помимо участка Хейкконена этой осенью дополнительно заасфальтируют улицы Детскую и Труда в Соломенном — в продолжение комплексного благоустройства важной для отдаленного района территории, а также Комбинатовскую улицу.

Ранее сообщалось, большая часть отремонтированных дорог в Петрозаводске успешно прошла приемку.

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